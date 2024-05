Cebula towarem wyborczym w Indiach

Władze największego na świecie eksportera tego warzywa ogłosiły zakaz jego eksportu w grudniu do końca marca i przedłużyły w marcu. Zmiana stanowiska wiąże się z trwającymi od 19 kwietnia do 1 czerwca wyborami powszechnymi, bo premier Narendra Modi chce zachować władzę na trzecią kadencję. A nie chce, by doszło do powtórzenia się demonstracji mieszkańców kraju, gdy ceny cebuli skoczyły w ciągu kilku miesięcy w 2019 r. z 25 rupii/kilo do 80 rupii (z 0,35 do 1,3 dolara). Część mieszkańców cebulowego zagłębia w stanie Maharasztra w zachodnich Indiach jeszcze nie głosowała.

Protesty przeciwko cenom cebuli

Duże wahania cen tego warzywa wywoływały demonstracje i protesty dużej części wyborców. To dzięki cebuli Indira Gandhi doszła do władzy w 1980 r. Cebula jest ważnym dodatkiem do wielu potraw w Indiach, głównie na północy kraju. To warzywo biedaków. — W stanie Maharasztra jeśli ktoś nie ma w domu warzyw, albo nie stać go na ich kupno, to je chleb z cebulą „kanda bhakari” — wyjaśniła historyk żywności, dr Mohseena Mukadam.

Rząd ustalił minimalną cenę w eksporcie po wzięciu pod uwagę szacowaną produkcję tej wiosny i dobre perspektywy dla cebuli sianej latem, zbiory będą większe od normalnych w porze monsunu — powiedział Reuterowi przedstawiciel rządu. Cebulę sieje się i zbiera trzy razy w roku, podczas monsunu, zimą i latem.