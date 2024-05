Bruksela przywołuje do porządku 20 linii lotniczych. Chodzi o „greenwashing”

Po ostrzeżeniach Europejskiego Biura Organizacji Konsumentów (BEUC) Komisja Europejska i Sieć Współpracy w zakresie Ochrony Konsumenckiej (CPC) z udziałem urzędów z Belgii, Holandii. Norwegii i Hiszpanii wysłały do 20 linii lotniczych pisma wymieniające kilka rodzajów potencjalnie mylących twierdzeń ekologicznych i zwracające się do nich o dostosowanie w ciągu 30 dni swych praktyk do unijnej ustawy o konsumentach — informuje komunikat nadany z Brukseli.

Reklama

Komisja nie wymieniła nazw adresatów, ale europejskie media podały, że są to: Air Baltic, Air Dolomiti, Air France, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Finnair, KLM, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, SAS, Swiss, TAP, Volotea, Vueling i Wizz Air.

Czytaj więcej Linie Lotnicze Kolejna linia lotnicza oskarżona o greenwashing przegrywa w sądzie Eurowings wprowadza klientów w błąd działaniami promocyjnymi, w których mówi o neutralności klimatycznej, uznał sąd w Kolonii. Linia ma zakaz rozpowszechniania reklam, w których twierdzi, że poprzez projekty na rzecz ochrony lasów kompensuje emisje dwutlenku węgla.

Linie lotnicze oszukują klientów greenwashingiem

W 2023 r. BEUC zarzucił im stosowanie oszukańczej taktyki sugerującej, że emisje spalin pochodzących z lotów można by całkowicie zrównoważyć finansowaniem projektów na rzecz klimatu albo stosowaniem zrównoważonego paliwa, za co płaciliby konsumenci dopłacając do cen biletów lotniczych. Ponadto linie lotnicze oferowały kalkulator emisji spalin z lotów, nie mający naukowych podstaw dowodzących jego dokładności.

Teraz Bruksela powtórzyła te zarzuty i dodała, że władze są zaniepokojone praktykami, które można by uznać za wprowadzające w błąd działania albo pominięcia zakazane artykułami 5,6 i 7 dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych. Linie lotnicze nie wykazały jeszcze, czy ich twierdzenia można uzasadnić solidnymi dowodami naukowymi.