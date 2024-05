Zagłuszanie sygnału GPS - poważny problem dla lotnictwa

Kraje bałtyckie informowały o tym problemie od lat, szczególnie po rosyjskiej agresji na Ukrainę. W ostatnich 6 miesiącach zagłuszanie nasiliło się nad Bałtykiem, od Polski nad krajami bałtyckimi po wybrzeża Szwecji i Finlandii, także na niższych pułapach i w ruchu statków — poinformował Lauri Soini, pilot Finnaira i szef komisji bezpieczeństwa organizacji fińskich pilotów. W kwietniu Estonia zarzuciła Rosji zagłuszanie urządzeń nawigacji GPS nad krajami bałtyckimi. Minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna nie przedstawił jednak dowodów na to. Wcześniej Finnair zawiesił na miesiąc loty do Tartu w Estonii z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu GPS — pisze Reuter. Politycy wskazywali, że głównym winowajcą jest Rosja, ale według ekspertów, wojskowi z krajów Zachodu (USA, Wlk Brytania) mogą też stosować to w różnych częściach świata.

Zagłuszanie GPS — problem dla przewoźników

Większość nowoczesnych samolotów cywilnych ma wiele czujników i sposobów ustalania swej pozycji, oprócz GPS, co oznacza, że mogą latać, gdy dochodzi do interferencji sygnałów. Przewoźnicy korzystają jednak głównie z GPS. Jeśli więc dojdzie do zagłuszania albo spoofingu, to GPS może zostać wyłączony i nie uda się go zresetować na resztę lotu w wielu przypadkach. To może z kolei wywołać u pilotów stres i opóźnienie w starcie albo lądowaniu, bo niektóre procedury wymagają funkcjonowania GPS. Taka nawigacja jest jedyną formą ustalania pozycji w niektórych samolotach dyspozycyjnych.

Czytaj więcej Transport Rosyjskie samoloty będą latać bez amerykańskiego systemu GPS Federalna Agencja Transportu Lotniczego zaleciła rosyjskim liniom lotniczym przygotowanie się do lotów bez użycia amerykańskiego systemu nawigacji satelitarnej (GPS).

Na szczęście większość dużych lotnisk dysponuje wieloma narzędziami nawigacji, jeśli GPS na będzie działać — stwierdził Janis Krisops, kapitan w Air Baltic, szef działu bezpieczeństwa. A ze względu na różny charakter urządzeń zagłuszających i spoofingu trudno jest sektorowi lotnictwa opracować kompleksowe rozwiązanie technologiczne, które zmniejszyłoby ryzyko. Jedynym wyjściem w tej sytuacji jest położenie nacisku na szkolenie pilotów, aby szybciej wykrywali, że mają do czynienia z zagłuszaniem albo spoofingiem nawigacji GPS.