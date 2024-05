Czytaj więcej Dyplomacja Emmanuel Macron nie wykluczył, że Europa wyśle żołnierzy na Ukrainę W czasie spotkania 20 przywódców państw europejskich w Paryżu prezydent Francji, Emmanuel Macron, mówił o perspektywie wysłania przez kraje europejskie żołnierzy na Ukrainę.

Mogłaby to być próba, którą Rosja podjęłaby w celu sprawdzenia zdolności reakcji frontu sojuszniczego w fazie możliwego zamieszania, którym jest sezon wyborczy w Europie i USA. Skupienie uwagi sojusznicków Ukrainy na wyborach może skłonić Kreml do oceny, że państwa ​​NATO są rozproszone. Sojusz nie byłby jednak skłonny tolerować takiej agresji.

„Czerwone linie” NATO. Kto zareaguje?

„La Repubblica” zauważa, że przywódcy państw europejskich z głębokim zaniepokojeniem śledzą rozwój rosyjskiej ofensywy w Donbasie. Hipoteza o militarnym upadku wojsk Zełenskiego nie jest już wykluczana, dlatego tak ważne jest, aby zachodni przywódcy przesłali Władimirowi Putinowi jasny sygnał: co innego wniknąć w głąb terytoriów wschodnich, a co innego zdobyć stolicę czy wciągnąć w wojnę państwa trzecie. Wniosek NATO jest taki , że Ukraina nie może przegrać, a Sojusz Północnotlantycki jest gotowy do bezpośredniej interwencji, aby uniknąć jej upadku.

Strategia ewentualnej reakcji ma być już gotowa. Wzdłuż wschodniej granicy Europy – krajów bałtyckich, Polski, Słowacji, Węgier, Bułgarii i Rumunii – NATO może już liczyć na ponad 100 tysięcy żołnierzy, zarówno tych już rozmieszczonych, jak i tych, którzy za kilka dni zostaną zmobilizowani w ramach operacji NATO Response Force. To oni zostaliby wezwani do interwencji, zaczynając od baz Sojuszu, w których znajdują się także myśliwce i wszelkiego rodzaju uzbrojenie.

Ewentualna reakcja Zachodu, podkreśla „La Repubblica”, przebiegałaby stopniowo: pierwszym czynnikiem, który zostanie zmobilizowany, byłyby siły powietrzne, podczas gdy wojska lądowe stanowiłyby jedynie ostateczność w przypadku możliwej eskalacji.