Polsko-amerykański musical o Irenie Sendlerowej w Berlinie

To niezwykły musical, tak jak niezwykła jest jego bohaterka – Irena Sendlerowa uhonorowana tytułem Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata, Orderem Orła Białego i Orderem Uśmiechu. W czasie II wojny światowej była organizatorką pomocy dzieciom w getcie warszawskim. Według szacunków, wraz z grupą innych łączniczek, umożliwiła wydobycie stamtąd około pięciuset dzieci.

Irena Sendlerowa bohaterką amerykańskich uczennic

Pomysł, by o jej życiu opowiedzieć w formie musicalowej, wydawał się karkołomny. Narodził się w Ameryce, gdy o Irenie Sendlerowej stało się głośno za sprawą szkolnego przedstawienia o niej zrealizowanego przez uczennice ze stanu Kansas. Ten spektakl zrobił furorę. To po nim Mary Skinner postanowiła nakręcić film i przyjechała do Polski, gdzie zdołała odbyć długą rozmowę z Ireną Sendlerową. Tak powstał dokument „In The Name Of Their Mothers”, który obejrzało 7 mln widzów. Bohaterka filmu nie doczekała jednak jego premiery.

W następnej kolejności Mary Skinner napisała wraz z Piotrem Piwowarczykiem musicalowe libretto, prosząc o teksty do piosenek laureata nagród Grammy i Pulitzera Marka Campbella. A muzykę do „Ireny” skomponował inny zdobywca Grammy, polski pianista i kompozytor jazzowy Włodek Pawlik.

Początkowo planowano wystawić „Irenę” w Nowym Jorku, ale pandemia uniemożliwiła realizację tego pomysłu. Ostatecznie przygotowania premiery podjął się Teatr Muzyczny w Poznaniu, powierzając reżyserię Brianowi Kite’owi. Choreografię stworzyła broadwayowska artystka Dana Solimando. Dołączyli do nich polscy realizatorzy: scenograf Damian Styrno, który z Eliaszem Styrno jest też twórcą projekcji, oraz autorka kostiumów Anna Chadaj.

Premiera „Ireny” odbyła się w Poznaniu w 2022 roku. Musical był także prezentowany w Warszawie, m. in. z okazji 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie.