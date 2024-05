Czytaj więcej Internet i prawo autorskie Tantiemy w internecie. Sienkiewicz ogłosił ważną decyzję Implementujemy prawo do korzystania z tantiem w internecie i wpisujemy do ustawy prawo do pobierania tantiem dla twórców i wykonawców audio-wideo - ogłosił w czwartek minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz.

Stąd biorą się liczne opinie uznanych prawników zdających się sprzyjać zasobnym międzynarodowym korporacjom, tudzież organizacji branżowych je reprezentujących. Opinie te starają się podważyć zasadność wprowadzenia nowych przepisów, opierając się właśnie na półprawdach.

A oto i one:

Tantiemy z internetu nie wszędzie są wprowadzane za pomocą ustaw, bo dyrektywa wcale tego nie narzuca. Rozsądniej byłoby wprowadzić je za pomocą umów zbiorowych, tak jak to ma miejsce w Niemczech czy choćby we wzorcowym USA, bo tak będzie lepiej, rozsądniej, korzystniej dla wszystkich. W tym zbiorczym twierdzeniu problemów jest wiele. Po pierwsze istotnie Dyrektywa DSM nie narzuca sposobu implementacji przepisów na krajowy grunt. One powinny być wprowadzane zgodnie z lokalną praktyką i zwyczajami. W Polsce sprawdzającą się praktyką jest proces legislacyjny w parlamencie i wprowadzanie ustawowo prawa do tantiem wypłacanych za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania (ozz). Czy to źle? Raczej dobrze. Mieliśmy już w latach dziewięćdziesiątych inny system, gdzie to producenci mieli płacić twórcom tantiemy i tego nie robili. Dopiero po wprowadzeniu zmian ustawowych ustanawiających pośrednictwo ozz w wypłacie twórcom wynagrodzenia za eksploatację utworów audiowizualnych system zaczął sprawnie funkcjonować w latach dwutysięcznych – obejmując telewizje, kina, sieci kablowe. Platform internetowych nie objął, bo wtedy ich nie było. Teraz są – i z logicznego punktu widzenia system powinien objąć również ich.

Po drugie w krajach, gdzie istnieją tradycje i praktyka kontraktowa – czyli zawierania umów zbiorowych pomiędzy przedstawicielami podmiotów rozpowszechniających utwory audiowizualne a twórcami – wcale proces uzgodnień nie przebiega bezproblemowo, jak zdają się wykazywać wzmiankowane wcześniej autorytety. W Niemczech platformy streamingowe sprytnie podpisały porozumienie z jedną z central związkowych – VERDI, reprezentującą gównie kolejarzy i pracowników transportu, niereprezentatywną dla twórców – i w rezultacie porozumienie jest skrajnie niekorzystne dla twórców do tego stopnia, że 95% z nich nadal nie otrzymuje wynagrodzenia za emisję ich dzieł za pośrednictwem szeroko pojętego internetu (VoD, SVoD, inne platformy). Ale nazywa się, że implementacja Dyrektywy DSM przebiegła pomyślnie. Natomiast w przywoływanych Stanach Zjednoczonych, gdzie wręcz królują umowy zbiorowe, co kilka lat wybuchają strajki twórców – gównie scenarzystów – bo zmieniająca się dynamicznie sytuacja rynkowa pogarsza warunki ekonomiczne twórców i wymusza prowadzenie kolejnych negocjacji, na które nie chce się zgodzić strona korporacyjna. Czy tego chcemy w Polsce? Strajków twórców? No chyba nie.

Twórcy będą mrówką

Pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania jest zbędne, bo tylko generuje koszty. Często pojawiają się sugestie, iż ozz-ty uwłaszczają się na majątku twórców i bez nich system będzie lepszy, bo wiadomo, że pośrednik musi zostać wynagrodzony. Półprawda polega na tym, iż istotnie każdy ozz pobiera opłaty na poczet swojej działalności, ale zasadniczo nie są to zyski, tylko koszty operacyjne. Stworzenie systemu kontroli emisji liczenia należności, ekspertyz prawnych i prowadzenia licznych procesów sądowych (w imieniu twórców) z uchylającymi się od płacenia kosztuje – i najlepiej to powinni wiedzieć właśnie prawnicy, a także przedstawiciele korporacji najczęściej siedzący po przeciwnej stronie ław sądowych. W uproszczeniu: organizacje zbiorowego zarządzania to nie jest rak na zdrowej tkance, tylko to mózg organizmu – jest oczywiste, że organizm bez mózgu nie będzie funkcjonował. Wyeliminowanie pośrednika w postaci ozz spowoduje, że twórcy sami będą musieli się dogadywać z korporacjami technologicznymi i poszczególnymi nadawcami. To będzie sytuacja dyskusji mrówki ze słoniem. Twórcy będą mrówką, bo nawet organizacje poszczególnych grup twórców są wielokrotnie słabsze i uboższe od korporacji. Zostaną rozdeptani. Poza tym, jeśli każda z takich organizacji będzie zmuszona wynająć specjalistów to pomnożywszy to przez ilość środowisk twórczych koszty okażą się wielokrotnie wyższe – a zysk twórców znacznie niższy niż w przypadku reprezentacji przez ozz. Gdzie tu sens?