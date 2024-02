Będą tantiemy od YouTube, ale nie od Netflixa

Przypomnijmy, iż tantiemy to dodatkowe wynagrodzenie wypłacane (współ)twórcom jakiegoś dzieła za jego wykorzystanie — w formie procentu od ceny danego egzemplarza (np. książki) lub stałej kwoty. W polskim prawie autorskim kwestię tę reguluję art. 70 ust. 2(1), który przyznaje współtwórcom utworów audiowizualnych (filmów, seriali) dodatkowe wynagrodzenie za wyświetlanie ich dzieł w kinach, najem egzemplarzy takich utworów, ich publiczne odtwarzanie, nadawanie w telewizji lub poprzez "inne środki publicznego udostępniania” a także reprodukowania na egzemplarzach służących do użytku osobistego (np. płyt DVD z filmem który obejrzymy w domu).

Jak pisaliśmy w "Rzeczpospolitej", lista ta jest zamknięta i nie obejmuje rozpowszechniania utworów w formie wideo na żądanie, czy też na portalach streamingowych. Co prawda niektórzy eksperci wskazywali, że można uznać je za „inne środki publicznego udostępniania utworów„ ale pogląd ten nie był przyjmowany przez sądy. W projektowanej ustawie przesądzono, że takim publicznym udostępnianiem jest usługa świadczona przez portale takie jak YouTube, polegająca przechowywaniu i udzielaniu publicznego dostępu” do treści zamieszczanych przez użytkowników. Nie obejmie to więc platform streamingowych, które same decydują, jakie materiały udostępniają (nie są więc pośrednikiem).