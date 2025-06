Skrajnie nieodpowiedzialnym działaniem była też próba przeprowadzenia przez kierownictwo PiS-u prezydenckich „wyborów kopertowych” w 2020 roku. Wybrany w takich okolicznościach prezydent byłby traktowany jako uzurpator przez wielką część społeczeństwa. Jest też wysoce prawdopodobne że doszłoby wówczas do gwałtownych i masowych protestów. Chwała więc ówczesnej opozycji, samorządowcom i politykom Porozumienia, którzy posłuchali wówczas Jarosława Gowina, za zablokowanie tamtej nieodpowiedzialnej politycznej awantury.

Dzisiaj mamy podobną sytuację, tylko że w roli podżegaczy do wszczęcia politycznej awantury występują niektórzy politycy Platformy Obywatelskiej, a zwłaszcza Roman Giertych, który musi działać co najmniej z przyzwolenia premiera Donalda Tuska.

Nie ma żadnych podstaw do stawiania tez o systemowym fałszowaniu wyborów prezydenckich 2025

To, co obecnie wiemy o przebiegu wyborów prezydenckich, nie daje żadnych podstaw do stawiania zarzutu o systemowe fałszowanie wyborów, żądania ponownego przeliczenia wszystkich głosów czy odraczania terminu złożenia przysięgi prezydenta elekta przed Zgromadzeniem Narodowym.

Systemowe sfałszowanie wyborów wymagałoby zawiązania spisku z udziałem dziesiątek tysięcy ludzi – spisku, który nie mógłby okazać się tajny i skuteczny, gdyż w komisjach wyborczych zasiadali liczni mężowie zaufania politycznej konkurencji Karola Nawrockiego, patrzący uważnie na ręce ludziom z PiS-u.

Zbadane dotychczas przypadki błędów w protokołach komisji wyborczych wskazują, że często tym komisjom przewodniczyli przedstawiciele Lewicy, a więc formacji, która z pewnością nie ma sympatii do Karola Nawrockiego. Zapewne mamy więc w tych wypadkach do czynienia z pomyłkami, a nie celowym fałszowaniem wyników wyborów. Możliwe, że takich pomyłek jest trochę więcej. Nie można wykluczyć, że w niektórych wypadkach doszło jednak do celowych oszustw. Wszystkie wątpliwe przypadki powinny być zbadane, a jeśli nastąpiły oszustwa, ścigane z całą surowością prawa. Chodzi jednak o skalę tych zjawisk. Obecnie nic nie wskazuje na to, że miały one szeroki zasięg, co stawiałoby pod znakiem zapytania wynik wyborów. Wielka liczba protestów wyborczych nie jest żadnym dowodem na to, że mają one merytoryczne podstawy. W warunkach ostrej politycznej polaryzacji i dominacji serwisów społecznościowych w komunikacji, duża partia polityczna bez najmniejszego problemu jest w stanie zmobilizować wiele tysięcy swych zwolenników do składania protestów, niemających merytorycznych podstaw, ale będących wyrazem silnych politycznych emocji.