Wybory kopertowe. Są prokuratorskie zarzuty dla byłego premiera Mateusza Morawieckiego

Były premier został wezwany do Prokuratury Okręgowej w Warszawie w związku ze sprawą tzw. wyborów kopertowych w 2020 roku. Przed wejściem do prokuratury wygłosił oświadczenie, w którym podkreślił, że realizacja wyborów prezydenckich była jego obowiązkiem. - Jestem ścigany za wolę organizacji wyborów prezydenckich. Artykuł 128 konstytucji nakłada na Radę Ministrów obowiązek realizacji wyborów prezydenckich w terminie nie wcześniejszym niż 100 dni przed zakończeniem kadencji prezydenta i nie późniejszym niż 75 dni przed zakończeniem kadencji prezydenta – stwierdził. - Gdybym miał jeszcze raz podejmować decyzję czy zlecać prace przygotowawcze do przeprowadzenia wyborów, umożliwiające przeprowadzenie wyborów, to bym jeszcze raz taką samą decyzję podjął - dodał.



Po wyjściu z prokuratury polityk przekazał, iż usłyszał zarzuty, które pokrywały się z wnioskiem o uchylenie immunitetu. - Odmówiłem składania wyjaśnień, chcę najpierw poznać akta śledztwa – dodał.

Przypomnijmy, że Mateusz Morawiecki dobrowolnie zrzekł się immunitetu poselskiego w reakcji na wniosek prokuratury o pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej.



Co Mateuszowi Morawieckiemu zarzuca prokuratura

Jak informowaliśmy, prokuratura zarzuca szefowi rządu PiS przekroczenie uprawnień i podjęcie działań dotyczących przygotowania wyborów prezydenckich przypadających 10 maja 2020 roku, a więc podczas pandemii koronawirusa, w trybie wyłącznie korespondencyjnym. W związku z przygotowaniami do wyborów, które nie doszły ostatecznie do skutku, wydano ok. 70 mln zł, m.in. na druk kart wyborczych.