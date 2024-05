Izraelski rząd walczy z Al-Dżazirą. „To propagandowe ramię Hamasu”

To nie pierwsza próba rządu izraelskiego rozprawienia się z katarskim kanałem. Poprzednio się nie udało, ponieważ rząd USA zareagował z irytacją na te plany. „Jeśli to prawda, takie posunięcie jest niepokojące” – powiedziała w Waszyngtonie rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre. „Wierzymy w wolność prasy. To kluczowe” – podkreśliła.

Izrael oskarża nadawcę o stronnicze reportaże. Transmisje i raporty Al-Dżaziry stanowią „podżeganie przeciwko Izraelowi” – stwierdził Karhi w zeszłym roku po masakrze Hamasu na izraelskim obszarze przygranicznym. Według ministra reportaże pomagają organizacjom terrorystycznym, takim jak Hamas.

Al-Dżazirę wspiera Palestyńczyków, krytykuje Izrael

Al-Dżazira powstała w 1996 roku i jest własnością rządu Kataru i reprezentuje bardzo krytyczny pogląd na działalność władz Izraela, zwłaszcza w odniesieniu do traktowania przez Izrael Palestyńczyków. Od początku wojny kanał szeroko relacjonuje katastrofalną sytuację w Strefie Gazy oraz pokazuje obrazy śmierci i zniszczenia, które rzadko można zobaczyć w izraelskich kanałach telewizyjnych. Stacja regularnie publikuje także filmy wideo wojskowego skrzydła Hamasu, Brygad Kassama, często przedstawiające ataki na izraelskich żołnierzy.

Przed wybuchem wojny Katar uchodził za jednego z najważniejszych sponsorów finansowych tej organizacji terrorystycznej. W Doha mieszkają także czołowi przedstawiciele Hamasu.