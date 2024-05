Mastercard OFF CAMERA: Kobiety wygrywają

„Power Alley” przypomina południowoamerykańskią wersję filmów takich jak amerykański „Nigdy, rzadko, czasami zawsze” Elizy Hittman czy francuskie „Zdarzyło się” Audrey Diwan. Ciekawe, że nie powstał podobny film w Polsce. Odbierając nagrodę Halla nazwała więc swój obraz „siostrzanym przesłaniem z jednego kraju do drugiego”.

Zagraniczne jury konkursu polskiego za najlepszy film uznało „Imago” Olgi Chajdas. W post-punkowym dramacie reżyserka opowiedziała o młodej kobiecie, która w ponurej rzeczywistości późnego PRL-u i na początku transformacji usiłuje wykrzyczeć swoją potrzebę wolności. Tłem tej historii jest buntownicza trójmiejska scena muzyczna końca lat 80. „Imago” jest obrazem wstrząsającym, podejmuje odważne, kreatywne wybory” – argumentowali jurorzy. Chajdas podziękowała za nagrodę zdalnie. „Nasz film jest tym, czym jest ten festiwal. Jest offowy, jest wierny, jest autorski, jest oryginalny i powstał z miłości” – powiedziała.

Mastercard OFF CAMERA. Nagroda Publiczności dla „Lęku” Fabickiego

Trzy wyróżnienia przypadły „Lękowi” Fabickiego – opowieści o dwóch siostrach, które odbywają ostatnią, wspólną drogę do Szwajcarii, gdzie jedna z nich, terminalnie chora, postanowiła poddać się eutanazji. Przede wszystkim nagrodę aktorską odebrały Magdalena Cielecka i Marta Nieradkiewicz. Brawa dla jurorów, którzy jako pierwsi zdecydowali się uhonorować obie artystki. One same były z tego powodu szczęśliwe. Nagroda Female Voice trafiła do scenarzystki tego filmu Moniki Sobień-Górskiej. A wreszcie „Lęk” właśnie najbardziej spodobał się krakowskim widzom. Odbierając Nagrodę Publiczności reżyser nie krył wzruszenia. W końcu – jak powiedział – filmy robi się przede wszystkim dla widzów. W minionym tygodniu festiwal Mastercard Off Camera gościł wielu gości, twórców pokazywanych filmów. Gwiazdą imprezy był uhonorowany nagrodą „Pod prąd” Patrick Wilson, twórca wszechstronny – łączący występy na scenie teatralnej i grę w filmach niezależnych z udziałem w serialach jak „Aquaman” czy „Obecność” czy studyjnych blockbusterach. Artysta, który zadebiutował ostatnio jako reżyser filmu „Naznaczony. Czerwone dni”. A prywatnie mąż Dagmary Domińczyk, aktorki polskiego pochodzenia, która karierę aktorską zrobiła w Stanach. Nic dziwnego, że w rozmowach Wilson czasem rzucał polskie słowa, a jego dzień dobry brzmiało tak, jakby urodził się nad Wisłą. Przyznał, że przyjeżdża do Polski od dwudziestu lat, ale do Krakowa trafił dopiero po raz drugi i jest tym miastem zachwycony. Wilson podbił uczestników festiwalu swoją naturalnością i skromnością. Ma na swoim koncie rolę w „Jacku Strongu” Pasikowskiego, teraz zapowiedział, że chce w Polsce zrealizować film.

Jak zawsze konkursom towarzyszyły stałe sekcje filmowe prezentujące kino niezależne z całego świata. Dwie z nich „Czarne owce” z filmami opowiadającymi o bohaterach wykluczonych, stawiającymi na celebrację różnorodności oraz „W słusznej sprawie” z ciekawymi dramatami sądowymi i kinem kryminalnym debiutowały na festiwalu. Łącznie na blisko 200 projekcjach organizatorzy festiwalu pokazali 90 filmów. I mimo pięknej pogody sale na większości seansów wypełniały się po brzegi. Cieszyły się też powodzeniem seanse plenerowe.

Następny festiwal Mastercard OFF CAMERA za rok.