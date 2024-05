Sztuczna inteligencja w praktyce prawa – Polska daleko za światowymi trendami

W 2023 roku we współpracy z 25 naukowcami z obszaru AI i prawa przygotowaliśmy globalny raport, który dotyczy kilku zagadnień. Zaprosiliśmy do badania 203 firmy z całego świata, od tych najmniejszych zatrudniających od 1-10 prawników, aż po największe sieciowe firmy zatrudniające tysiące prawników. Zapytaliśmy ich o wiedzę na temat sztucznej inteligencji i stopień otwartości na narzędzia oparte na niej; o to, jaka powtarzalna praca w kancelariach może być zastąpiona przez AI i jakimi narzędziami można tego dokonać o przewidywania prawników odnośnie tego, w jaki sposób AI zmieni sposób pracy w branży oraz o wyzwania i ryzyka z tym związane; a także o narzędzia, których dziś prawnicy używają i kryteria, którymi kierują się wybierając je. Firmy, które nam odpowiedziały na ankietę reprezentują łącznie ponad 50.000 prawników i 100.000 pracowników. Jest to zatem bardzo reprezentatywna próba.

Wyniki, które uzyskaliśmy są bardzo interesujące. Aż 51% firm prawniczych używa już narzędzi opartych o AI, a dodatkowo 12% aktywnie ich szuka. W ocenie firm niemal 40% zadań prawników może być zastąpionych przez sztuczną inteligencję. Ta liczba jest wyższa wśród firm, których kluczowym zakresem działania jest prowadzenie sporów sądowych - one są gotowe zastąpić ludzi algorytmami w odniesieniu do ponad połowy zadań. Zapytaliśmy prawników, jak bardzo są otwarci na adaptację sztucznej inteligencji. Ponad 80% ankietowanych uznało, że sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje rynek prawniczy w ciągu 3 lat. Prawnicy nie obawiają się jednak, że zostaną zastąpieni przez roboty i algorytmy. Pełen tekst raportu można pobrać na stronie globalailawreport.com.

W Polsce prawnicy nadal skupiają się na AI w rozrywce

Tymczasem najnowsze wyniki z Polski wskazują na znaczące opóźnienie w adaptacji tych technologii w porównaniu do opisanych wyżej trendów światowych. W kwietniu 2024 roku Wydawnictwo CH Beck wydało Raport Legal Tech. Przepytało 202 prawników pracujących w kancelariach na temat ich podejścia do technologii. I wyniki te różnią się bardzo od globalnych.

Dane z polskiego rynku wskazują, że jedynie 19,8% prawników w Polsce korzysta z AI. Różnice są również widoczne w rodzaju wykorzystywanych narzędzi. Na świecie dominują systemy do automatyzacji dokumentów (34% odpowiedzi), badania stanu prawnego (24%) oraz analizy kontraktów (22%). W Polsce natomiast prawnicy nadal skupiają się na AI w rozrywce (30%) i tłumaczeniach (17%), a tylko 10% korzysta z niej do pracy ściśle prawniczej z dokumentami. Świadczy to o bardzo konserwatywnym podejściu polskich prawników do technologii.

Z naszego globalnego raportu wynikało, że prawnicy na świecie mają sporą wiedzę na temat sztucznej inteligencji. Aż 68% z nich odpowiedziało, że czerpie ją aktywnie ze swej sieci znajomych, a 59% uczestniczy w eventach, gdzie mówi się o AI. Tymczasem z polskiego raportu wynika, iż tylko 25% ankietowanych uważa, że wie o AI dużo a prawie połowa nie wie nic, lub niemal nic.