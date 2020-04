Koronawirus: na jaki czas obowiązują ustalenia dotyczące obniżek pensji

Firmy, których dotknęły ekonomiczne skutki Covid-19, mogą ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników na podstawie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU poz. 374 ze zm.). Aby otrzymać świadczenia z tzw. tarczy antykryzysowej, muszą wykazać spadek obrotów i dodatkowo zawrzeć porozumienie z pracownikami o obniżeniu wymiaru czasu pracy lub obniżeniu wynagrodzenia w czasie przestoju. Przepisy tarczy wskazują minimum postanowień takiego porozumienia. Trzeba w nim określić m.in. czas, przez jaki taki obniżony wymiar bądź obniżone wynagrodzenie będzie obowiązywać. I tu pojawia się praktyczny problem – tarcza nie zawiera wskazówek, jakie są limity czasowe takiego porozumienia. Czy może ono obowiązywać przez miesiąc, rok, a może pięć lat? Czy firma będzie mogła podpisać porozumienie jeszcze za rok od wejścia w życie tarczy?

Dwa możliwe warianty

Przepisy, które pozwalają na zawarcie porozumienia o obniżeniu wymiaru bądź redukcji pensji w okresie przestoju tracą moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie tarczy, czyli po 31 marca 2020 r. Można to rozumieć na dwa sposoby. Pierwszy – że pracodawca może zawrzeć porozumienie opisane w tarczy tylko w okresie 180 dni od dnia wejścia w życie przepisów. Samo porozumienie może być jednak zawarte na dłuższy okres. Drugi – że porozumienie obowiązuje maksymalnie do 180. dnia od wejścia w życie tarczy, ponieważ w tej dacie zniknie jego ustawowa podstawa. Porozumienie bez oparcia w ustawie automatycznie by wygasało.