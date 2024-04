Spięcie w Sejmie. Wicemarszałek do Bąkiewicza: Proszę opuścić salę

Konfederacja za dalszymi pracami nad projektem

W związku z wypowiedzią Szczerby Braun poprosił o głos w trybie sprostowania, na co początku prowadzący obrady wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, klubowy kolega Brauna z Konfederacji, nie chciał się zgodzić. Później po uzyskaniu potwierdzenia, że Szczerba mówił o Braunie, Bosak udzielił Braunowi głosu w trybie sprostowania.

Braun nawiązał do wcześniejszej sytuacji z Robertem Bąkiewiczem. - Pańska poprzedniczka (Monika Wielichowska - red.) - zwrócił się do Bosaka - pozwoliła sobie nie szanować powagi wysokiej izby, w sposób uwłaczający tej powadze zwracając się do 200 tys. Polaków, którzy podpisali się pod społecznym projektem, który jest przedmiotem tej debaty - mówił.

- Wzywam pana, panie marszałku, do tego, by zapewnił pan panu Robertowi Bąkiewiczowi, sprawozdawcy tego projektu, godziwe, adekwatne i przewidziane przez regulamin i tradycję tej izby warunki do tego, by pełnił tutaj swoją powinność. On reprezentuje 200 tys. naszych rodaków, którzy podpisali się pod tym projektem - powiedział Grzegorz Braun. Poseł ocenił też, że insynuacje wysuwane przez posłów koalicji "same się komentują".

Później Braun zabrał głos w debacie w imieniu klubu Konfederacji. Z jego wystąpienia wynika, że jego klub popiera skierowanie projektu do dalszych prac w komisji. Poseł podkreślał, że pod projektem podpisało się 200 tys. osób.

Braun ocenił, że problem mienia bezspadkowego w Polsce istnieje. Przypomniał słowa sekretarza generalnego Światowego Kongresu Żydów Israela Singera, który mówił, że jeśli Polska nie spełni roszczeń Żydów, będzie publicznie atakowana i upokarzana na forum międzynarodowym. - Tak się stało, ten proces trwa - powiedział poseł.