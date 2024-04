Luka VAT skoczyła do 15,8 proc. Runął mit Morawieckiego o cudzie VAT-owskim?

Jak spada i rośnie luka VAT

Luka VAT to różnica między tym, co powinno wpływać do budżetu państwa z tytułu tego podatku VAT przy danych rozmiarach bazy podatkowej i danych stawkach, a tym, co faktycznie do niego wpływa. W 2015 r. jej rozmiary były gigantyczne, sięgając ponad 24 proc. Rząd PiS walkę z mafiami i karuzelami VAT-owskimi, których celem było wyłudzenie pieniędzy z budżetu państwa (lub unikania wpłat podatków), wziął sobie na sztandary.

Skuteczne uszczelnienie systemu miało być i źródłem finansowania programów socjalnych takich jak 500+, i „pokazówką” sprawczości rządu PiS, głównie pod hasłem „wystarczy nie kraść”, czyli wytykania poprzednikom bierności i bezczynności w walce z wyłudzeniami.

Od 2015 r. luka VAT sukcesywnie spadała – do ok. 20 proc. w 2016 r., w kolejnych latach odpowiednio do 11,7 proc., 11,2 proc., 8,4 proc. oraz 2,6 proc. w 2021 roku. Premier Mateusz Morawiecki często instrumentalnie wykorzystywał te dane, przypisując całą zasługą spadku luki działaniom swojego rządu.