Uroczystość wręczenia medalu odbyła się w piątek 26 kwietnia 2024 r. w Prokuraturze Krajowej wraz z uroczystością wręczenia nominacji na stanowiska asesorskie, aktów powołań na pierwsze stanowiska prokuratorskie oraz na wyższe stanowiska służbowe, w tym 13 prokuratorów zdegradowanych w 2016 r.

Odznaczony Krzysztof Parchimowicz to prokurator z ponad 30-letnim doświadczeniem. Pracował w Prokuraturze Generalnej, był też dyrektorem Biura ds. Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Za swój sprzeciw wobec tzw. ustawy kagańcowej oskarżono go o rzekome opóźnianie spraw oraz „rażące i oczywiste niedopełnienie obowiązków”. W 2022 roku Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym uniewinnił go od wszelkich zarzutów. W latach 2017–2021 pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”.

Jak relacjonuje Prokuratura Krajowa, laudację na cześć prok. Krzysztofa Parchimowicza wygłosił prof. Mirosław Wyrzykowski sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Na wstępie przedstawił drogę zawodową Krzysztofa Parchimowicza, wskazując na jego osiągnięcia zawodowe, które doprowadziły do uzyskania nominacji na najwyższe stanowiska w Prokuraturze – prokuratora Prokuratury Krajowej, a po utworzeniu Prokuratury Generalnej w 2010 r. - prokuratora Prokuratury Generalnej. Zaznaczył jednak, że nie tylko osiągnięcia zawodowe, ale jego postawa względem dokonujących się po 2016 r. zmian w prokuraturze predestynują go do otrzymania odznaczenia.

Jak czytamy na stronie PK, Adam Bodnar wręczając medal prok. K. Parchimowiczowi, podziękował za jego osobisty wkład w budowanie etosu niezależnej Prokuratury i zawodu prokuratora, jako profesjonalnej i rzetelnej służby na rzecz społeczeństwa. Zwracając się do obecnych na uroczystości nowo powołanych asesorów i prokuratorów, zaapelował o to, aby prok. Krzysztof Parchimowicz był dla nich wzorcem do naśladowania w przyszłej pracy.