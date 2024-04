Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zdecydował przychylić się do decyzji Rzecznika Praw Pacjenta, uznającej tzw. metodę ILADS, wykorzystywaną do leczenia boreliozy, za niezgodną ze stanem wiedzy medycznej. W wyroku, wydanym 18 kwietnia 2024 roku, sąd oddalił skargę jednego z podmiotów medycznych, który zaskarżył wcześniej decyzję RPP. Tym samym, metoda ILADS pozostaje uznawana za naruszającą zbiorowe prawo pacjenta. Na czym polega ta metoda i co stanowi podstawę decyzji Rzecznika?

Metoda ILADS w leczeniu boreliozy szkodliwa dla pacjentów. Jest wyrok sądu

Metoda ILADS zakłada istnienie „przewlekłej boreliozy” — choroby nieznanej dzisiejszej medycynie — do której leczenia konieczna ma być długotrwała antybiotykoterapia. Podczas gdy obowiązujące standardy medyczne leczenia boreliozy zakładają stosowanie antybiotyku przez 30 dni, metoda ILADS polega na antybiotykoterapii wielomiesięcznej i intensywnej, z zastosowaniem 2 albo nawet 3 antybiotyków jednocześnie.

— Konsekwencje stosowania wielomiesięcznej antybiotykoterapii mogą być katastrofalne, obejmują trwałe uszkodzenie wątroby, trzustki, jelit, nerek, ośrodkowego układu nerwowego, zapalenia ścięgien, predyspozycje do zakażeń Clostridium difficile. — możemy przeczytać w komunikacie Rzecznika Praw Pacjenta. — Co więcej, w opiniach podkreślono, że leczenie według ILADS zostało opracowane w oparciu o dowody niemające żadnej wartości naukowej, nie ma wiarygodnych dowodów opartych na EBM na poparcie zaleceń dotyczących stosowania długotrwałej, przekraczającej 28-30 dni antybiotykoterapii, która potwierdziłaby skuteczność w poprawie stanu zdrowia pacjenta.

Metoda ILADS krytykowana przez ekspertów i sąd

Stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta poparło czterech konsultantów wojewódzkich w dziedzinach epidemiologii oraz chorób zakaźnych, a także konsultant krajowy, który uznał metodę ILADS za niewykazującą skuteczności potwierdzonej rzetelnymi badaniami. Z kolei Sejmowa Komisja Zdrowia, przy współudziale ekspertów z Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Ministerstwa Zdrowia, podczas posiedzenia potępiła metodę ILADS.