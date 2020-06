Reprywatyzacja: czy TK zajmie się całościowo dekretem o reformie rolnej

O stwierdzenie niekonstytucyjności przepisu dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej (art. 2 ust. 1 zd. 3), który przewidywał przejęcie nieruchomości ziemskich bez odszkodowania, zwrócili się członkowie rodziny Potockich. Do rodziny Potockich należał m.in. majątek Rudka w woj. podlaskim. Składał się z zespołu pałacowo-parkowego oraz z gruntów rolnych o powierzchni ponad 385 ha. W 2014 r. wojewoda podlaski potwierdził, że z uwagi na powierzchnię obszarową majątek ziemski podpadał pod działanie art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu. Minister rolnictwa utrzymał w mocy decyzję wojewody. A Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę. Stwierdził, że przejęcie nieruchomości następowało z mocy prawa. Analogiczne stanowisko zajmują sądy administracyjne, a w tej konkretnej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny, który oddalił skargę kasacyjną.

Nie udało się nam niestety uzyskać komentarza Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. W oświadczeniu opublikowanym w maju tego roku organizacja przypomniała, że dotychczas kolejne rządy nie były zdolne do ustawowego rozwiązania problemu. Mec. Józef Forystek widzi go w ustawie analogicznej do tej z 2005 r. o mieniu zabużańskim.