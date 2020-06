Reprywatyzacja: lokator nie będzie już czekał na wyrok

Szykują się zmiany w reprywatyzacji. Chcą je wprowadzić posłowie PiS . W poniedziałek miał wpłynąć do Sejmu projekt. Swoje rozwiązania przygotowała też Lewica. Projekty popierają organizacje lokatorskie. Eksperci oraz warszawski ratusz krytykują.

– Chcemy prawnie zakazać zwrotu reprywatyzowanych kamienic z lokatorami. Są bowiem zapowiedzi warszawskiego ratusza, że rozważa się powrót do wydawania decyzji w tej sprawie. Zakaz obejmowałby nie tylko stolicę, ale całą Polskę – mówi Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości.

– Dzięki temu nie będzie już blokował wypłaty odszkodowań przyznanych lokatorom przez komisję weryfikacyjną. Do tej pory wszystkie decyzje wydane w tej sprawie były zaskarżane przez ratusz do sądu, co blokowało wypłatę tych pieniędzy. Zmiana przepisów rozwiąże problem – tłumaczy Sebastian Kaleta.