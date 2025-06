Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie ze Słowacji, który jednak z pewnością zainteresuje kredytobiorców w Polsce.

Nowy właściciel kazał opuścić rodzinny dom

Słowacki sąd rejonowy w Preszowie rozpatruje spór między firmą, która nabyła w drodze licytacji własność domu jednorodzinnego, a byłymi jego właścicielami, którzy nadal tam zamieszkują i odmawiają jej opuszczenia. Są oni stronami umowy kredytu hipotecznego w wysokości 63 tys. euro, z klauzulą, że bank może żądać zwrotu całego pozostałego do spłaty kapitału w razie jakiegokolwiek opóźnienia w płatnościach. Do takiego opóźnienia doszło, więc bank wszczął egzekucję pozasądową z przedmiotu zabezpieczenia w drodze licytacji pozasądowej. Kredytobiorcy wytoczyli przed sądem powództwo, by sprzeciwić się tej procedurze. Zarzucili bankowi naruszenie ich praw konsumenta, bo umowa kredytu zawierała ich zdaniem niedozwolone klauzule.

Podczas gdy toczyła się sprawa w sprawie złożonego w ramach tego powództwa wniosku o zawieszenie egzekucji, dom rodzinny powodów został sprzedany w drodze licytacji pozasądowej. Stało się to pomimo tego, że zarówno osoba odpowiedzialna za organizację licytacji, jak i spółka, która nabyła dom, zostali poinformowani o zakwestionowaniu egzekucji przed sądem. Kredytobiorcy odmówili opuszczenia domu, a spółka wniosła przeciwko nim powództwo o eksmisję.

W takiej sytuacji ochrona własności nabytej nieruchomości nie działa

Sąd zapytał Trybunał Sprawiedliwości, czy prowadzone postępowanie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Chciał też wiedzieć, czy są z nią sprzeczne krajowe przepisy, które zezwalają na pozasądową egzekucję z nieruchomości obciążonej hipoteką pomimo istnienia wniosku o zawieszenie, opartego na możliwym nieuczciwym warunku w umowie kredytu. Na oba te pytania Trybunał udzielił odpowiedzi twierdzącej.