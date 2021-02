Nie ma pewności, jak rozliczyć subwencje z Polskiego Funduszu Rozwoju. Firmy chcą informacji

Jak pożyczka

Na razie wiadomo tyle, że dla celów podatku dochodowego pomoc z tarczy finansowej traktowana jest tak jak pożyczka. Samo wsparcie nie stanowi dla wnioskodawcy przychodu opodatkowanego PIT, ale umorzenie zwrotu już tak. Tymczasem pomoc z tarczy może być w określonych przypadkach umorzona do 75 proc. To oznacza, że jeśli przedsiębiorca uzyska decyzję o umorzeniu części pomocy, powstanie u niego przychód. Do przychodów zalicza się bowiem wartość umorzonych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek, z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy.