Oprócz rozwiązania Zgromadzenia Narodowego, emir Miszal al-Ahmad al-Dżabir as-Sabah zawiesił także niektóre artykuły konstytucji na okres nieprzekraczający czterech lat, podczas którego zbadane zostaną wszystkie aspekty procesu demokratycznego.

Jak podała państwowa telewizja, uprawnienia Zgromadzenia Narodowego przejmą emir i rząd kraju. Wokół budynku Zgromadzenia Narodowego Kuwejtu zastosowano rygorystyczne środki bezpieczeństwa.

- Kuwejt przeżywa ostatnio trudne chwile, co nie pozostawia miejsca na wahania ani opóźnienia w podjęciu trudnej decyzji o uratowaniu kraju i zabezpieczeniu jego najwyższych interesów – powiedział emir. W bezprecedensowym oświadczeniu władca stwierdził, że przedstawiciele Kuwejtu stają się zbyt potężni i spiskują przeciwko emirowi, posuwając się nawet do prób wywarcia wpływu na to, kto zostanie księciem koronnym.

Nowy emir rozwiązuje parlament drugi raz od objęcia władzy w grudniu

Na początku kwietnia tego roku w Kuwejcie odbyły się wybory do Zgromadzenia Narodowego. To pierwsze wybory od czasu, gdy 83-letni szejk Miszal al-Ahmad al-Dżabir as-Sabah objął władzę po śmierci swojego przyrodniego brata w grudniu. Szejk rozwiązał ostatni parlament po tym, jak ustawodawca użył języka uznanego za niezgodny z konstytucją, a parlament odmówił potępienia go.

Zgodnie z konstytucją Kuwejtu nowy rząd musi zostać utworzony w ciągu dwóch tygodni od wyborów. Od wyborów, które odbyły się 4 kwietnia, napięcie między wybranym parlamentem a mianowanym premierem blokuje powstanie tej formacji.