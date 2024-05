S&P podtrzymał rating A- Polski. Perspektywa stabilna

Wzrost gospodarczy Polski wyniesie 2,8 proc, w 2024 r. i przyspieszy do 3,1 proc. w 2025 r.

"Oczekujemy, że polska gospodarka wzrośnie w tym roku o 2,8 proc., a następnie przyspieszy do 3,1 proc. w 2025 roku. Kluczowym czynnikiem będzie solidny wzrost realnych dochodów dzięki wzrostowi płac i spadkowi inflacji. Jednocześnie słaby popyt zewnętrzny odbija się na eksporcie. Słabe dane o produkcji przemysłowej za marzec, jeśli nie są jednorazowe, mogą wskazywać na silniejszy niż oczekiwano hamulec wzrostu, a mianowicie ze względu na słabość najważniejszego partnera handlowego Polski, Niemiec. Napływ funduszy unijnych i wydatki wojskowe będą wspierać wzrost inwestycji, ale niepewność geopolityczna i gospodarcza w latach 2024-2025 może ograniczać inwestycje publiczne i prywatne. Niemniej jednak przewidujemy, że nawet przy bardziej opóźnionym ożywieniu popyt krajowy utrzyma ogólny wzrost na poziomie około 3 proc. do 2027 roku" - napisano w komunikacie.

Polska gospodarka pozostaje uzależniona od stanu koniunktury w UE, a zwłaszcza gospodarki niemieckiej, które odpowiadają odpowiednio za około 70 proc. i 30 proc, eksportu, podkreśliła agencja.

"Jeśli trwająca słabość gospodarcza Niemiec utrzyma się, wzrost w Polsce może ucierpieć. Jednocześnie niepewność co do dalszych wypłat RRF i obawy geopolityczne mogą pogorszyć perspektywy inwestycyjne. W tym środowisku luźna polityka fiskalna i silny wzrost płac w sektorze prywatnym i publicznym — gdzie wynagrodzenia zostały podniesione o 20 proc. w tym roku — stanowią podstawę prognozowanego ożywienia konsumpcji, pomimo obecnie podwyższonej skłonności gospodarstw domowych do oszczędzania" - napisano.

Rada Polityki Pieniężnej utrzyma stopy procentowe bez zmian do końca tego roku, a średnioroczna inflacja wyniesie5 procent

"Prognozujemy, że Narodowy Bank Polski (NBP) utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie w 2024 r., w obliczu ryzyk dla ścieżki dezinflacji wynikających ze stopniowego wycofywania limitów cen energii, wysokiego wzrostu płac i tempa ożywienia gospodarczego" - napisano w komunikacie.

"Oczekujemy, że inflacja wyniesie średnio 5% w 2024 r., co oznacza spadek z dwucyfrowego poziomu w latach 2022-2023. Chociaż jest to niższy poziom niż nasze poprzednie szacunki, a inflacja zasadnicza spadła do 2% w marcu 2024 r., inflacja może nadal przekraczać średniookresowy cel NBP wynoszący 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń o +/- 1 pkt proc." - napisano.