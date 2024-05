Biały Dom przyśpiesza pomoc dla Ukrainy. Nadciągają Patrioty, Bradley’e i Javelin’y

Niedługo potem Pentagon ogłosił, że przeznaczył dla Kijowa pakiet o wartości 1 miliarda dolarów, który obejmował amunicję do systemów HIMARS, pociski artyleryjskie kal. 155 mm, wojskowe pojazdy wielozadaniowe HMMWV (Humvee), amunicję precyzyjnie naprowadzaną itp. Ponadto Stany Zjednoczone obiecały przeznaczyć 6 miliardów dolarów na wsparcie bezpieczeństwa Ukrainy.

Nie tylko USA przyśpieszyły pomoc walczącej z rosyjską agresją Ukrainie

Kraje Unii przyśpieszyły pomoc walczącej z rosyjską agresją Ukrainie. Dwa dni temu Klaus Iohannis prezydent Rumunii ogłosił, że jego kraj jest gotowy omówić kwestię wysłania przeciwlotniczych systemów rakietowych Patriot na Ukrainę. O tym informuje Reuters.

Władze rumuńskie podjęły taką decyzję po tym, jak Niemcy w kwietniu 2024 r. wezwały sojuszników z NATO do wsparcia Ukrainy we wzmocnieniu obrony powietrznej kraju. Berlin oświadczył, że dostarczy Kijowowi dodatkową baterię systemów Patriot. Ponadto Hiszpania zgodziła się wysłać Ukrainie rakiety, do tych systemów obrony powietrznej.

Natomiast 7 maja ministra obrony Holandii Kaisa Ollongren zapowiedziała, że jesienią Holandia rozpocznie wysyłanie myśliwców F-16 na Ukrainę. Takie terminy są wskazane w planie sojuszniczym. Według Ollongrena plan dotyczy szkolenia ukraińskich pilotów, szkolenia personelu obsługi i przeniesienia samych myśliwców. Holandia zapewnia także pomoc w szkoleniu Ukraińców w ośrodku szkoleniowym w Rumunii.

„Obecnie Ukraińcy przechodzą szkolenie w Danii, USA i innych krajach. A jeśli uda nam się utrzymać na tej drodze i wszystko będzie działać, to pierwsze samoloty zostaną dostarczone przez Danię latem tego roku. A my mamy nadzieję, że jesienią będziemy brać udział w dostawach z naszymi F-16” – powiedziała Ollongren.