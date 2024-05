W szpitalach nie będzie podpasek i tamponów na NFZ

Szpital musi zapewnić posiłki i środki higieny

Senator Wojciech Konieczny podkreślił w odpowiedzi do Rzecznika Praw Obywatelskich, że to podmiot udzielający świadczeń medycznych ze środków publicznych odpowiada - w szczególności w sytuacjach nagłych i pilnych hospitalizacji - za zapewnienie pacjentom podstawowych środków higienicznych i służących do pielęgnacji. Jeśli zatem pacjent nie zaopatrzył się sam w takie przedmioty, to szpital jest zobowiązany je zapewnić. Senator dodał, że do środków higienicznych zalicza się m.in. podpaski i tampony.

To art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 146) zobowiązuje podmioty lecznicze udzielające świadczeń w trybie stacjonarnym i całodobowym (m.in. szpitale) do zapewnienia obok świadczeń zdrowotnych także świadczeń towarzyszących, czyli zakwaterowania, wyżywienia oraz udzielenia rzeczowych świadczeń zdrowotnych, jak podania leków czy dostarczenia wyrobów medycznych (środków pomocniczych).

Jak wskazał senator Wojciech Konieczny, minister zdrowia wysłał do świadczeniodawców posiadających umowę z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie stacjonarnym i całodobowym (w szpitalach) komunikat przypominający o prawie pacjenta do zapewnienia odpowiednich środków higieny, w tym środków menstruacyjnych.