Jak rząd chce usprawnić współpracę i przepływ informacji między nimi? Kluczowe ma być m.in. wprowadzenie standardu wyposażenia podmiotów ochrony ludności w jednolite narzędzia teleinformatyczne, a przede wszystkim zbudowanie nowego systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Ma on zintegrować dotychczas funkcjonujące systemy i skrócić czas otrzymania przez mieszkańców stosownych sygnałów o niebezpieczeństwach.

Minister będzie koordynował stale

Projekt ustawy przewiduje przyznanie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji roli koordynatora działań oraz wielu narzędzi prawnych, organizacyjnych i finansowych, które pozwolą na sprawne wykonywanie zadań w poszerzonym wymiarze. Obecnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje zarządzaniem kryzysowym jedynie w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania.

Wzmocniona zostanie także rola ministra spraw wewnętrznych oraz wojewodów w zakresie współpracy z administracją samorządową. Jednym z najbardziej istotnych elementów porządkujących będzie zmniejszenie liczby dokumentów planistycznych.

Opracowane przepisy zakładają przejęcie przez MSWiA nadzoru nad systemami ostrzegania i alarmowania. Minister będzie odpowiedzialny za zapewnienie warunków do organizowania szkoleń na poziomie centralnym, w ramach jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Dotyczy to w szczególności kształcenia kadr na potrzeby ochrony ludności oraz prowadzenia prac naukowo-badawczych w tym zakresie. Działanie to zapewni spójne podejście do zagadnienia informowania i ostrzegania obywateli.