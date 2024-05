Teatr Dramatyczny bez dyrektora. Konkurs nierozstrzygnięty

Wielomiesięczny konflikt wokół dyrekcji Moniki Strzępki, kierującej Teatrem Dramatycznym w Warszawie zakończył się na początku roku doręczeniem dyrektorce w jej gabinecie decyzji o odwołaniu. Wcześniej była rozmowa w ratuszu i podział w zespole, a także w kobiecym kolektywie, który wraz ze Strzępką kierował teatrem.

Reklama

Monika Strzępka, protest zespołu i Agnieszki Szpili

Przełomowym wydarzeniem przed grudniową premierą „Heks” Agnieszki Szpili była rezygnacja pisarki z udziału w premierze, po dramatycznych próbach, a także wcześniej postawa aktorów i aktorek, czyli rezygnacja z ról oraz uzależnienie doprowadzenie do premiery w zamian za dymisję Moniki Strzępki. Dyrektorka najpierw się zgodziła na warunki, potem tłumaczyła, że to szantaż. Premiery nie było.

Czytaj więcej Teatr Agnieszka Szpila rezygnuje z udziału w premierze Moniki Strzępki Agnieszka Szpila, autorka feministycznej powieści „Heksy,” którą 15 grudnia ma wystawić premierowo w Teatrze Dramatycznym Monika Strzępka, poinformowała, że wobec odejścia dwóch aktorów i złej atmosfery wokół spektaklu, rezygnuje z obecności na premierze.

Do konkursu na dyrektora Dramatycznego zakwalifikowano siedem osób. To Małgorzata Potocka, obecna dyrektorka Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, również aktorka, reżyser Jacek Jabrzyk i wicedyrektor artystyczny Teatru Zagłębia w Sosnowcu, aktor i reżyser Norbert Rakowski, dyrektor Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Waldemar Raźniak, do końca sezonu dyrektor Narodowego Starego Teatru im. Modrzejewskiej w Krakowie), reżyserzy Wojciech Urbański i Anna Wieczur (reżyserowała w Dramatycznym „Amadeusza” i „Sztukę intonacji”) oraz Ryszard Adamski.

Często tak bywa, że członkowie komisji konkursowej, reprezentującej organizatora, w tym przypadku władze Warszawy, ministra kultury, stowarzyszenia twórcze oraz związki zawodowe instytucji - nie mogą w głosowaniu uzyskać większości głosów wskazujących zwycięzcę konkursu. Tak było również i teraz.