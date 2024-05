Czytaj więcej Waluty Złoty wyraźnie zyskuje po decyzji RPP w sprawie stóp procentowych Kurs dolara zniżkuje do 3,98 zł, a euro do 4,28 zł. Złoty umacnia się po dzisiejszej decyzji RPP o utrzymaniu stóp procentowych. Pomaga mu także zmiana kierunku głównej pary walutowej.

Ważniejszymi źródłami presji inflacyjnej w polskiej gospodarce jest jednak w ocenie prezesa Glapińskiego szybki wzrost płac i ekspansywna polityka fiskalna. Rosnące wynagrodzenia z jednej strony windują koszty przedsiębiorstw, szczególnie tych pracochłonnych, a z drugiej napędzają wzrost popytu, który ułatwia firmom przenoszenie kosztów na ceny końcowe. Kolejnym czynnikiem ryzyka, który może utrudnić sprowadzenie inflacji do celu NBP, jest napięta sytuacja geopolityczna, która może skutkować zaburzeniami w handlu lub wzrostem cen surowców.

W tej sytuacji, argumentował prezes NBP, RPP musi utrzymywać wysokie realne stopy procentowe, co działa dezinflacyjnie. Spadkowi inflacji sprzyja też aprecjacja złotego, którą z kolei powodować może utrzymywanie w Polsce niezmienionych stóp procentowych w czasie, gdy w innych krajach będą one obniżane. - Mówię to bez satysfakcji. Wolałbym, żeby stopy były niskie i sprzyjały rozwojowi gospodarczemu – deklarował prezes Glapiński, ale podkreślał, że RPP musi dążyć do utrwalenia się inflacji w paśmie dopuszczalnych odchyleń od celu NBP.

Kiedy możliwa będzie obniżka stóp procentowych?

Prezes Glapiński powiedział, że dyskusja o obniżkach stóp procentowych w RPP będzie się mogła rozpocząć wtedy, gdy inflacja ustabilizuje się w przedziale odchyleń od celu NBP albo gdy prognozy analityków banku centralnego będą pokazywały, że wydarzy się to w perspektywie kilku miesięcy. Kiedy te warunki mogą być spełnione? – Oceniam, że na początku 2025 r. Ale czy to od razu poskutkuje obniżką stóp procentowych, nie wiem – mówił szef banku centralnego.

Wydźwięk piątkowej konferencji prezesa NBP jest zgodny z oczekiwaniami większości ekonomistów, że stopy procentowe w Polsce pozostaną bez zmian co najmniej do końca tego roku. Część z nich sądzi, że nawet w 2025 r. – w warunkach wyraźnego ożywienia wzrostu gospodarczego – RPP nie będzie miała przestrzeni do poluzowania polityki pieniężnej.