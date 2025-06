Wskaźnik PMI dla chińskiego przemysłu, liczony przez firmy Caixin i S&P Global, spadł z 50,4 pkt w kwietniu do 48,3 pkt w maju. Średnio spodziewano się, że wzrośnie on do 50,6 pkt. Po raz pierwszy od września zeszłego roku spadł poniżej 50, czyli granicy oddzielającej wzrost od spadku. Wszystko wskazuje na to, że to pogorszenie koniunktury było skutkiem wojny handlowej z USA.

Na co wskazują chińskie dane PMI?

– Spadek popytu zagranicznego przyspieszył w maju, a wskaźnik nowych zamówień eksportowych spadł do najniższego poziomu od lipca 2023 roku – wskazują analitycy Caixin. Całkowite nowe zamówienia, będące wskaźnikiem ogólnego popytu, również skurczyły się po raz pierwszy od ośmiu miesięcy. Sytuacja na rynku pracy pozostała trudna, z zatrudnieniem malejącym drugi miesiąc z rzędu i w najszybszym tempie od stycznia, według sondażu. Co istotne, zapasy wyrobów gotowych w fabrykach wzrosły po raz pierwszy od czterech miesięcy z powodu spadku sprzedaży i opóźnień w wysyłkach zagranicznych.

– Niepewność w środowisku handlu zagranicznego wzrosła, dodając do krajowych trudności gospodarczych – powiedział Wang Zhe, starszy ekonomista w Caixin Insight Group, dodając, że „główne wskaźniki makroekonomiczne wykazały wyraźne osłabienie na początku drugiego kwartału”.

Odczyt wskaźnika PMI przygotowanego przez Caixin i S&P Global pojawił się po oficjalnym PMI (przygotowanym przez instytucje państwowe i skupiającym się na dużych firmach przemysłowych) opublikowanym w sobotę, który pokazał, że aktywność produkcyjna w Chinach skurczyła się drugi miesiąc z rzędu w maju, choć nieznacznie wzrosła do 49,5 z 49 w kwietniu, co wskazuje na wczesne oznaki stabilizacji w sektorze. „Rozbieżność między oficjalnym a prywatnym PMI może być częściowo spowodowana różnicami w czasie przeprowadzania sondaży” – stwierdzili ekonomiści z Goldman Sachs we wtorkowej notatce, zauważając, że wpływ deeskalacji ceł w połowie maja mógł nie być jeszcze odczuwalny przez respondentów Caixin PMI w czasie badania.

– Wskaźniki PMI sugerują, że zeszłomiesięczne zawieszenie broni w handlu USA-Chiny nie wystarczyło, aby zapobiec szerszej utracie impetu gospodarczego w maju. Przy wysokich cłach i utrzymujących się strukturalnych przeciwnościach oczekujemy, że wzrost spowolni do zaledwie 3,5% w tym roku – ocenia Zichun Huang, ekonomista Capital Economics.