W ostatecznym projekcie zrezygnowano ze sformułowania, które stawiałoby Palestynę „na równi z państwami członkowskimi”. Aby rozwiać obawy Chin i Rosji, ZO ONZ zdecydowałoby się „wyjątkowo i bez precedensu” nadać Palestynie prawa i przywileje określone w załączniku. Projekt dodaje także zapis dotyczący kwestii głosowania, stwierdzający kategorycznie: „Państwo Palestyna, jako państwo obserwator, nie ma prawa głosowania w Zgromadzeniu Ogólnym ani zgłaszania swojej kandydatury Radzie Organy Narodów Zjednoczonych".

Stany Zjednoczone konsekwentnie przeciw Palestynie w ONZ

Po zawetowaniu 18 kwietnia wcześniejszej rezolucji dotyczącej członkostwa Autonomii Palestyńskiej w ONZ, w czwartek zastępca ambasadora USA Robert Wood dał jasno do zrozumienia, że administracja Bidena sprzeciwia się przegłosowanej dziś uchwale zgromadzenia. Stany Zjednoczone, wraz z Izraelem, znalazły się wśród dziewięciu krajów głosujących przeciwko niej.

- Od początku mówiliśmy jasno, że istnieje proces uzyskania pełnego członkostwa w Organizacji Narodów Zjednoczonych, a wysiłki niektórych krajów arabskich i Palestyńczyków mają na celu obejście tego procesu – powiedział Wood w czwartek. - Od początku mówiliśmy, że najlepszym sposobem zapewnienia Palestynie pełnego członkostwa w ONZ jest osiągnięcie tego w drodze negocjacji z Izraelem. To pozostaje naszym stanowiskiem.





Prawa i przywileje dla Palestyny. Co może zyskać?

Ostateczna lista praw i przywilejów zawarta w projekcie załącznika obejmuje przyznanie Palestynie prawa do wypowiadania się we wszystkich kwestiach, nie tylko tych związanych z Palestyńczykami i Bliskim Wschodem, prawa do proponowania punktów porządku obrad i udzielania odpowiedzi w debatach, a także prawa jej dyplomatów do bycia wybranym na przewodniczącego głównych komisji Zgromadzenia.

Oznaczałoby to także prawo Palestyńczyków do udziału w konferencjach ONZ i międzynarodowych zwoływanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych – ale pozbawiłoby ich „prawa do głosowania”, które było w pierwotnym projekcie.