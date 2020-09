Tarcza finansowa: czy da się uniknąć podatku od subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju

Tarcza finansowa wprowadziła dla przedsiębiorców możliwość otrzymania pomocy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju. Zarówno charakter tej pomocy, jak i sposób jej podatkowego rozliczenia budzą wątpliwości.

Eksperci apelują o wprowadzenie przepisów jednoznacznie zwalniających otrzymywane środki z opodatkowania. Warto się jednak zastanowić czy w braku takich przepisów podatnik może szukać innych sposobów obrony przed podatkiem.

Przedsiębiorcy, którzy spełniają określone warunki (m.in. spadek obrotów i zatrudnianie pracowników) mogą złożyć wniosek do PFR o udzielenie wsparcia finansowego. Jego wysokość zależy głównie od statusu przedsiębiorcy, skali spadku obrotów związanego z COVID-19 oraz ilości zatrudnionych pracowników. Wsparcie ma co do zasady charakter zwrotny, jednak regulamin przewiduje możliwość częściowego zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji, do maksymalnie kwoty stanowiącej 75 proc. jej wartości.

Konstrukcja przepisów wprowadza pewien zamęt pojęciowy. Posługuje się bowiem terminem „subwencja" w stosunku do wsparcia, które ma charakter zwrotny. Tymczasem słownikowe, potoczne i prawnicze rozumienie tego terminu odnosi się do wsparcia o...

