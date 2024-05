Czytaj więcej Biznes Chiński Alibaba kolejnym sponsorem rosyjskiej wojny Chiński holding Alibaba, który jest właścicielem platformy handlu internetowego AliExpress, został wpisany na listę międzynarodowych sponsorów rosyjskiej wojny. To już dziewiąta firma z Chin na liczącej 33 podmioty czarnej liście.

Stany Zjednoczone wykorzystują listę ograniczeń handlowych, do powstrzymywania przepływu technologii do Chin w obawie, że Pekin mógłby ją wykorzystać do wzmocnienia swoich zdolności wojskowych. Dodanie do listy utrudnia dostawcom z USA wysyłkę swoich produktów do Chin lub chińskich podmiotów poza Chinami. W czwartek administracja Bidena dodała do listy także kilka chińskich podmiotów, które próbowały pozyskać amerykańskie produkty do produkcji dronów, które miały być wykorzystywane przez chińskie wojsko i do wysyłania obłożonych sankcjami produktów do Rosji – informuje CNN.

Nowe amerykańskie cła na chińskie towary

Reuters informuje, że prezydent Joe Biden ma już w przyszłym tygodniu ogłosić nowe cła na chińskie towary, obejmujące strategiczne sektory, w tym znaczną podwyżkę opłat od pojazdów elektrycznych. Administracja zamierza także utrzymać dotychczasowe cła na wiele chińskich towarów ustalone przez byłego prezydenta Donalda Trumpa.

Według informatora agencji wyższe cła zostaną nałożone na półprzewodniki i sprzęt fotowoltaiczny, a także chińskie środki medyczne, takie jak strzykawki i sprzęt ochrony osobistej.

Dokonując przeglądu tak zwanych „ceł na podstawie sekcji 301” (ustawa o handlu z 1974 r. upoważnia prezydenta do podjęcia wszelkich odpowiednich kroków, w celu zwalczania wszelkich nieuczciwych działań, polityk lub praktyk zagranicznego rządu obciążających handel USA), administracja Bidena skupiła się na branżach, które jej zdaniem należą do strategicznych obszarów konkurencyjności i bezpieczeństwa narodowego.