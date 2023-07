05:02 W obwodzie żytomierskim zakazano odwiedzania lasów w szerokim na 30 km pasie przy granicy z Białorusią

Informacje takie przekazał gubernator obwodu, Witalij Buneczko, powołując się na względy bezpieczeństwa. Wcześniej zakaz dotyczył pasa przy granicy o szerokości 20 km.



04:36 Wołodymyr Zełenski: Ukraina będzie w NATO

- Kiedy wystąpiliśmy z wnioskiem o członkostwo w NATO, mówiliśmy szczerze: Ukraina de facto jest już w Sojuszu. Nasze bronie są broniami Sojuszu. Nasze wartości są tym, w co wierzy Sojusz. Nasza obrona jest elementem formuły Europy, która czyni ją zjednoczoną, wolną i pokojową - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. - Wilno (szczyt NATO - red.) musi to potwierdzić. Wciąż pracujemy nad słowami, nad konkretnymi słowami takiego potwierdzenia, ale już rozumiemy, że faktem jest, iż Ukraina będzie w Sojuszu, pracujemy nad algorytmem uzyskania członkostwa tak szybko jak to możliwe - dodał.



04:33 Ukraińska brygada pokazała, jak zniszczyła dwa pojazdy Rosjan w rejonie Bachmutu

30. Samodzielna Brygada Zmechanizowana Sił Zbrojnych Ukrainy udostępniła nagranie, na którym widać jak, w czasie walk w rejonie Bachmutu, przy użyciu broni przeciwpancernej niszczy rosyjską ciężarówkę z żołnierzami i amunicją, a następnie transporter MT-LB.



04:29 W nocy w obwodzie kijowskim ogłoszono alarm powietrzny

Serhij Popko, szef Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej informuje, że w czasie alarmu powietrznego w przestrzeni powietrznej wokół ukraińskiej stolicy obrona przeciwlotnicza zestrzeliła wszystkie drony-kamikadze Shahed atakujące Kijów. Alarm powietrzny trwał ponad dwie godziny. Była to druga noc z rzędu, gdy Rosjanie przeprowadzili atak powietrzny na Kijów.



04:26 Wielka Brytania przekaże Ukrainie kolejny pakiet pomocy wojskowej

W skład pakietu wejdzie amunicja do czołgów Challenger 2 (Wielka Brytania przekazała Ukrainie 14 takich czołgów), a także 70 wozów bojowych i wozów zabezpieczenia logistycznego oraz 50 mln funtów na naprawę sprzętu wojskowego oraz fundusze na utworzenie centrum rehabilitacji dla rannych w walkach żołnierzy ukraińskiej armii.



04:24 Joe Biden i Recep Tayyip Erdogan rozmawiali na marginesie szczytu NATO w Wilnie

Jak podaje Biały Dom rozmowa prezydentów dotyczyła kwestii akcesji Szwecji do NATO (na którą Szwecja wyraziła zgodę tuż przed szczytem), a także wsparcia dla Ukrainy i wagi utrzymania stabilności na Morzu Egejskim.



04:21 Siergiej Ławrow weźmie udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych organizacji ASEAN

12-14 lipca szef MSZ Rosji weźmie udział w spotkaniach ministrów spraw zagranicznych organizowanym przez Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), które odbędzie się w Dżakarcie (Indonezja). Ławrow w czasie rozmów będzie skupiał się na "wzmacnianiu pozycji Rosji w rejonie Azji-Pacyfiku i promowaniu podejścia rosyjskiego do stworzenia równej i inkluzywnej architektury bezpieczeństwa w regionie" - podaje rosyjski MSZ.



04:19 Ukraiński prezydent niezadowolony z treści komunikatu końcowego szczytu NATO

„Będziemy w stanie wystosować zaproszenie dla Ukrainy, gdy sojusznicy zgodzą się i zostaną spełnione warunki” – tak brzmi fragment komunikatu przyjętego we wtorek przez 31 sojuszników z NATO. Te słowa, jeszcze na etapie projektu, wywołały wielkie niezadowolenie Wołodymyra Zełenskiego, które wyraził komunikatem opublikowanym na Twitterze.

