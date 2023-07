Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 504 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu zapewnił Ukraińców, że Ukraina będzie w NATO.

Podczas kolacji w Wilnie (Bloomberg zaznacza, że prezydent Joe Biden wrócił już wówczas do hotelu), niektórzy przywódcy państw członkowskich sojuszu dali Zełenskiemu jasno do zrozumienia, że "musi ochłonąć i spojrzeć na sprawę całościowo".



Spowodował to tweet rozdrażnionego Zełenskiego, który dowiedział się co prawda, że przyszłość Ukrainy jest w NATO, ale nie oferuje się jej harmonogramu kroków na grodze do członkostwa, a jedynie zaproszenie wtedy, gdy sojusznicy będą na to gotowi, a Ukraina spełni warunki.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Deklaracja końcowa szczytu NATO rozczarowaniem dla Wołodymyra Zełenskiego? "Financial Times" pisze, że z jego nieoficjalnych ustaleń wynika, że w projekcie deklaracji końcowej szczytu NATO pojawią się słowa o "zobowiązaniu do zaproszenia" Ukrainy do NATO, gdy "sojusznicy zgodzą się i warunki zostaną spełnione".

"To bezprecedensowe i absurdalne, gdy nie określono ram czasowych ani zaproszenia, ani członkostwa Ukrainy. Jednocześnie dodaje się niejasne sformułowanie o „warunkach” nawet w przypadku zaproszenia Ukrainy" - napisał m.in. Zełenski.