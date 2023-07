Niemcy. Modernizacja armii idzie jak po grudzie

Od ponad roku Ministerstwo Obrony ma do dyspozycji 100 mld euro na dodatkowe wydatki zbrojeniowe. Kwota uległa do tej pory jedynie nieznacznemu uszczupleniu. Oznacza to, że Niemcy także i w tym roku nie przeznaczą na obronę rekomendowanego przez NATO poziomu 2 proc. PKB. Będzie to 1,6 proc. – i tak jest lepiej niż w roku ubiegłym, gdy było to 1,3 proc.

W tym roku Niemcy przeznaczą na armię 17,1 mld euro mniej, niż wynikałoby to z podjętych niemal dziesięć lat temu zobowiązań o zwiększeniu wydatków do 2 proc. PKB. To luka rekordowa wśród państw członkowskich sojuszu. Przy tym Niemcy nie są bynajmniej odosobnione w tej statystyce. W przypadku Kanady rozbieżność między wydatkami a rekomendacją NATO wyniesie w tym roku 13,6 mld euro, Hiszpanii – 11,9 mld, Włoch – 9,5 mld, a Turcji 7 mld euro. Jedynie 11 z 31 członków NATO wypełnia zobowiązania wobec sojuszu.

Jak obliczył monachijski instytut ekonomiczny IFO, niemiecka luka pomiędzy wydatkami a wartością rekomendacji w tym roku wynosi niemal tyle, ile większe są wydatki Polski ponad rekomendowane 2 proc., czyli 16,9 mld euro. Tymczasem na szczycie NATO w Wilnie mowa jest już nie o 2 proc. wydatków na obronę jako wartości docelowej, lecz minimalnej.

Rząd w Berlinie zamierza zwiększyć budżet na obronę dopiero w przyszłym roku. Wtedy to pierwotna kwota, którą dysponuje resort obrony – 51,8 mld euro – powinna się zwiększyć o nieco ponad 19 mld euro z funduszu specjalnego, czyli owych dodatkowych 100 mld euro. W sumie wydanych ma być 71 mld euro. Jako że w systemie liczenia sojuszu do tych wydatków dochodzą także inne koszty, jak np. militarnego wsparcia Ukrainy, cel 2 proc. zostanie zapewne osiągnięty.