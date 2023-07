Jak władze Rosji i propagandyści zareagowali na pierwszy dzień szczytu NATO w Wilnie

Sławomir Mentzen odkrył pewien klucz, między innymi do populizmu – do precyzyjnego i "memicznego" wypowiadania się w mediach społecznościowych. On jest z pokolenia polityków, którzy nie potrzebują już mediów tradycyjnych (…) Wie, że w sieci zdobędzie większy poklask – tam nikogo nie zmusza się do myślenia - powiedział w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem Marcin Kącki, dziennikarz i autor książki "Chłopcy. Idą po Polskę".