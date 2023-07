Amunicja kasetowa to rodzaj amunicji zawierający od kilku do kilkuset mniejszych ładunków. W określonym momencie te dodatkowe ładunki są uwalniane z głowicy bądź bomby kasetowej siłą wybuchu niewielkiego ładunku prochowego lub siłą odśrodkową. 30 maja 2008 podczas konferencji w Dublinie 111 państw poparło zakaz używania bomb kasetowych. Konwencji w tej sprawie nie ratyfikowały jednak USA (podobnie jak Ukraina, ale też np. Polska). Rosjanie mają regularnie używać broni kasetowej na Ukrainie. Tego rodzaju amunicji używa też Ukraina.

Dmitrij Pieskow: Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy zagrażają Rosji

Pieskow mówił też, że udzielenie gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie przez państwa G7 będzie stanowić zagrożenie bezpieczeństwa Rosji.



- Tema akcesji Ukrainy do NATO - mamy do niego bardzo negatywny stosunek. Ten temat bezpośrednio wiąże się ze stwierdzeniem, że państwa G7 udzielą gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie. Uważamy to za wyjątkowy błąd i coś potencjalnie bardzo niebezpiecznego. Ponieważ dostarczając jakichkolwiek gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie, te kraje ignorują międzynarodową zasadę niepodzielności bezpieczeństwa. Udzielając gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie, naruszają bezpieczeństwo Federacji Rosyjskiej. A to jest obarczone średnioterminowymi, długoterminowymi, a nawet krótkoterminowymi bardzo, bardzo negatywnymi konsekwencjami - ocenił.

Pieskow ostrzegł, że po udzieleniu takich gwarancji "Europa będzie znacznie bardziej niebezpiecznym miejscem przez wiele, wiele lat".