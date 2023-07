Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 504 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu zapewnił Ukraińców, że Ukraina będzie w NATO.

Pociski powietrze-ziemia SCALP i Strom Shadow mają zasięg ok. 250 km i pozwalają ukraińskiej armii razić z powietrza cele na dalekim zapleczu frontu. Takie uderzenia są ważne jeśli chodzi o zakłócenie szlaków zaopatrzenia rosyjskiej armii odpierającej obecnie ukraińską kontrofensywę na wschodzie i południu Ukrainy.

Dlaczego USA nie chciały dotąd przekazać Ukrainie pocisków ATACMS?

Ukraińcy od dawna proszą USA o przekazanie im pocisków ATACMS - to pociski dalekiego zasięgu do zestawów HIMARS, które pozwalają razić cele na odległość 300 km. Dotychczas jednak USA przekonywały, że Ukraińcy nie potrzebują tego typu amunicji, nawet mimo tego, iż administracja Bidena przyznaje, że Ukraina generalnie potrzebuje amunicji artyleryjskiej, która wyczerpuje się szybko w związku z działaniami na froncie. To m.in. ze względu na duże zużycie amunicji przez ukraińską armię USA zdecydowały się na przekazanie Ukrainie amunicji kasetowej.

Francja dostarczy Ukrainie pociski dalekiego zasięgu Francja zacznie dostarczać Ukrainie pociski SCALP, francuską wersję brytyjskich pocisków dalekiego zasięgu Storm Shadow - zapowiedział prezydent Francji, Emmanuel Macron, po przybyciu na szczyt NATO w Wilnie.

Obawy przed przekazaniem Ukraińcom pocisków ATACMS wiązały się też z tym, że przy ich użyciu Ukraina mogłaby atakować precyzyjnie cele w głębi Rosji, co - w ocenie Waszyngtonu - mogłoby doprowadzić do eskalacji konfliktu na Ukrainie.