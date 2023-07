Z roku na rok organom KAS udostępniane są co raz to nowe technologie informatyczne służące do gromadzenia, przetwarzania i analizy tzw. Big Data dotyczącej aktywności podatników na polskim i europejskim rynku. Do jakich danych KAS ma obecnie dostęp? W jaki sposób są one wykorzystywane? Jaki ma to wpływ na kwestie indywidualnej weryfikacji rozliczeń podatkowych?