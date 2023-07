Kijów usłyszał, że przyszłość Ukrainy jest w NATO, ale sojusznicy wystosują zaproszenie, gdy będą na to gotowi, a Ukraina spełni warunki.



Wszyscy zgadzają się co do tego, że podczas trwania wojny przyjęcie Ukrainy do sojuszu oznaczałoby uruchomienie artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, który mówi, że "zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie jak i w porozumieniu z innymi Stronami, działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego".