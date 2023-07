Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 504 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu zapewnił Ukraińców, że Ukraina będzie w NATO.

- Nie wyolbrzymiając, Rosja jest identyfikowana jako główne zagrożenie dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wszystkie zasoby bloku zostały rzucone do walki z naszym krajem. Firmy z przemysłu obronnego czerpią korzyści z "wojny hybrydowej" rozpętanej przez Waszyngton, podczas gdy zwykli mieszkańcy krajów Zachodu za to płacą. Niewielu troszczy się o Ukraińców, wepchniętych przez opiekunów z USA i NATO do "rzeźni".

Ambasador Rosji: Zachód obiecał, że nie będzie rozszerzać NATO

Antonow mówi też, że Rosjanie są "oszołomieni jawnym fałszowaniem prawdy" przez uczestników szczytu NATO w Wilnie, którzy "usprawiedliwiają swoją agresywną politykę wobec Rosji".

- Nasi wrogowie bez dowodów próbują zrzucić na nas odpowiedzialność za kryzys europejskiej architektury bezpieczeństwa - przekonuje Antonow.



Ambasador Rosji w USA zarzuca też, że Zachód "udaje, iż nie wie o obietnicy złożonej Michaiłowi Gorbaczowowi, przez byłego sekretarza stanu USA, Jamesa Bakera, ws. nierozszerzania NATO na wschód".