Polska zaoferuje infrastrukturę do szkolenia ukraińskich pilotów do obsługi F-16

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział we wtorek, że Polska zaoferuje swoją infrastrukturę do szkolenia ukraińskich pilotów do obsługi myśliwców F-16 w ramach tzw. koalicji myśliwców.