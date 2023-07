- Czasami prosi się kraje o rezygnację z własnych zapasów broni – powiedział Wallace. - Czasami trzeba przekonać ustawodawców na Kapitolu w Ameryce.

Wallace ujawnił, że w zeszłym roku pojechał na Ukrainę, aby otrzymać listę zakupów broni. Gdy ją zobaczył, powiedział: Nie jesteśmy Amazonem.

- Powiedziałem im to w zeszłym roku, kiedy jechałem 11 godzin, aby otrzymać tę listę - stwierdził Wallace.

Powiedział jednak, że rozumie, że Zełenski przemawia do własnej publiczności i że pomimo jego wtorkowych uwag ostateczne porozumienie na szczycie jest dobre dla Ukrainy. Uznano, że „Ukraina należy do NATO”, co oznaczało skuteczne zaproszenie do członkostwa po ustaniu konfliktu.

Premier Rishi Sunak nie wsparł swojego ministra w kwestii ukraińskiej wdzięczności

- Myślę, że wielokrotnie słyszeliście od prezydenta Zełenskiego, a nawet dzisiaj, o jego wdzięczności dla narodu brytyjskiego za wsparcie i hojność – powiedział Sunak, dodając, że „rząd Wielkiej Brytanii i naród brytyjski będą niezłomni we wspieraniu Ukrainy".