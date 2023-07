Szczyt w Wilnie. Ukraina zła na NATO

Po drugie, kraje NATO oraz kraje G7 przygotowują pakiety znaczącego wsparcia militarnego dla Ukrainy. O nowym sprzęcie poinformowały Niemcy, Francja i USA, postępują też prace nad szkoleniem pilotów i przygotowaniem myśliwców F-16 dla Ukrainy.

To bezprecedensowe i absurdalne, gdy nie ustalono ram czasowych ani zaproszenia, ani członkostwa Ukrainy. I jednocześnie dodaje się niejasne sformułowania o „warunkach” nawet w przypadku zaproszenia Ukrainy Wołodymyr Zełenski

I to zdaniem Stoltenberga jest kluczowe. – To jest najpilniejsze zadanie na teraz – wsparcie Ukrainy, żeby zwyciężyła w tej wojnie. Przecież, jak tego nie dokona, to i tak żadnego zaproszenia do NATO nie będzie – argumentował Norweg. Według niego z tą prostszą – bez MAP – procedurą dochodzenia do członkostwa, z dostawami sprzętu, szkoleniami żołnierzy i innymi programami wsparcia Ukraina jest bliżej NATO niż kiedykolwiek.

Dowodem na to ma też być powołanie Rady NATO-Ukraina, której pierwsze spotkanie odbędzie się już w środę z udziałem prezydenta Zełenskiego. – Tam będziemy dyskutować jak partnerzy – powiedział Stoltenberg. Choć warto powiedzieć, że w przeszłości istniała rada NATO-Rosja i nie było to powodem zbliżenia Rosji do członkostwa w NATO.

300 tys. żołnierzy NATO w pełnej gotowości

NATO na tym szczycie przyjęło nowe regionalne plany obrony. – To najbardziej kompletny plan obrony od czasów zimnej wojny. Będziemy mieli 300 tys. wojsk w stanie wysokiej gotowości, w tym znaczące komponenty powietrzny i morski – powiedział szef sojuszu. I podkreślał też, jak ważne dla całego NATO, a szczególnie dla regionu Morza Bałtyckiego, jest przyjęcie Finlandii i Szwecji do sojuszu.

Ta pierwsza już w nim formalnie jest, ta druga już prawie weszła do NATO po tym, jak dosłownie na kilka godzin przed rozpoczęciem szczytu swoje weto zniosła Turcja. Ku zaskoczeniu, bo w ostatnich tygodniach mnożyła problemy, mimo że faktycznie Sztokholm spełnił wszystkie stawiane mu warunki: zmienił konstytucję, żeby uchwalić nowe prawo antyterrorystyczne ułatwiające zatrzymywanie takich osób, jak członkowie kurdyjskiej organizacji PKK, przekazał kilku oskarżonych do Turcji, zniósł embargo na dostawy broni do Turcji i doszło już nawet do pierwszych dostaw, ustanowiono też mechanizm wymiany informacji wywiadowczych.