05:32 ONZ deklaruje, że za przedłużenie przez Rosję porozumienia zbożowego, rosyjski bank zostanie podłączony do systemu SWIFT

Rosja zagroziła, że odstąpi od zawartego 22 lipca 2022 roku porozumienia z udziałem Ukrainy, Turcji i ONZ, które wygasa 17 lipca, a jego przedłużenie jest możliwe tylko za zgodą wszystkich stron.

Czytaj więcej Dyplomacja Porozumienie zbożowe: ONZ gotowe na ustępstwo wobec Rosji Sekretarz generalny ONZ, Antonio Guterres, zaproponował rosyjskiemu prezydentowi, Władimirowi Putinowi, by w zamian za zgodę Rosji na przedłużenie tzw. porozumienia zbożowego, jeden z rosyjskich banków został podłączony do międzynarodowego systemu płatności SWIFT - informuje Reuters powołując się na swoje źródła.

05:06 Szef MSZ Rosji ostrzega przed konsekwencjami przekazania Ukrainie myśliwców F-16

Siergiej Ławrow zwraca uwagę, że myśliwce F-16 mogą przenosić broń atomową.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ławrow: Jeśli Ukraina otrzyma F-16, Rosja potraktuje to jako zagrożenie nuklearne Przekazanie myśliwców F-16 Ukrainie będzie traktowane przez Rosję jako zagrożenie z Zachodu w sferze nuklearnej - oświadczył szef MSZ Rosji, Siergiej Ławrow, w rozmowie z serwisem Lenta.ru. Szef MSZ Rosji był też pytany czy Rosja może użyć broni atomowej na Ukrainie.

04:34 Zełenski o szczycie NATO w Wilnie: Otrzymaliśmy konkretne gwarancje bezpieczeństwa

- Po raz pierwszy od uzyskania niepodległości stworzyliśmy podstawy bezpieczeństwa dla Ukrainy na jej drodze do NATO. To konkretne gwarancje bezpieczeństwa potwierdzone przez siedem czołowych demokracji świata (grupę G7 - red.). Nigdy wcześniej nie mieliśmy takich podstaw bezpieczeństwa, na tym poziomie G7. Na tym fundamencie zbudujemy nową, prawnie wiążącą architekturę dwustronnych traktatów o bezpieczeństwie z najpotężniejszymi państwami - oświadczył prezydent Ukrainy w wystąpieniu do Ukraińców po szczycie NATO w Wilnie.



04:30 W nocy eksplozje miały rozlec się w mieście Kropywnycki

Miasto znajduje się w obwodzie kirowohradzkim. O eksplozjach informuje telewizja Suspilne. Drony-kamikadze miały też atakować obwód chmielnicki.



04:28 Kijów atakowany z powietrza trzecią noc z rzędu

Kijowska Miejska Administracja Wojskowa pisze o zniszczeniu nad Kijowem kilkunastu dronów-kamikadze Shahed podczas trzeciego z rzędu nocnego ataku na ukraińską stolicę. Szczątki dronów spadały na kilka dzielnic Kijowa. W jednej z nich - rejonie darnyckim - ranni zostali 19-latka i 23-latek. Mer Kijowa, Witalij Kliczko, informuje o jednej ofierze śmiertelnej w rejonie podilskim.

04:24 Dowódca wojsk lądowych Ukrainy zamieścił nagranie z przesłuchania rosyjskiego żołnierza

Gen. Ołeksandr Syrski, dowódca wojsk lądowych Ukrainy, zamieścił nagranie z przesłuchania rosyjskiego żołnierza wziętego do niewoli pod Bachmutem. Jeniec to Roman Siergiejewicz Bojasznew, 20-letni żołnierz 83. Brygady Powietrzno-Desantowej. Na Ukrainie walczył w obwodzie chersońskim, skąd jego batalion został wycofany po poniesieniu ciężkich strat. Szóstego dnia po przybyciu w rejon Bachmutu, oddział 20-latka został otoczony i wezwany do poddania się. "Roman podjął właściwą decyzję. Nie chciał zginąć w wieku 20 lat" - napisał gen. Syrski.



04:20 Joe Biden przedłuża o rok obowiązywanie rozporządzenia, pozwalającego nakładać sankcje za bezprawne więzienie obywateli USA

Biały Dom zamieścił oświadczenie prezydenta USA, z którego wynika, że obowiązywanie rozporządzenia wykonawczego 14 078 w kwestii brania zakładników i bezprawnego zatrzymywania obywateli USA za granicą, zostanie przedłużone o rok.



04:17 Haszczyński: NATO w dzisiejszym gronie po wileńskim szczycie może się ono uważać za bezpieczniejsze

W sprawie bezpieczeństwa Ukrainy w Wilnie nie wydarzyło się nic przełomowego. Obietnice złożone Kijowowi nie wybiegają poza to, co słyszał dotychczas: pomoc militarna, finansowa, pomoc w zakresie szkoleń - pisze w "Rzeczpospolitej" szef działu zagranicznego, Jerzy Haszczyński.

04:16 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: