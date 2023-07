Joe Biden wyraził zadowolenie z rozszerzenia NATO o Finlandię oraz faktu, że Turcja zrezygnowała z blokowania akcesji Szwecji. Dodał, że na szczycie w Wilnie NATO pokazało, że jest bardziej zjednoczone niż kiedykolwiek.

Biden: Putin już przegrał wojnę

Prezydent USA został zapytany, czy to, że Ukraina nie zostanie od razu przyjęta do NATO nie ośmieli Władimira Putina, prezydenta Rosji, która w lutym 2022 r. rozpoczęła inwazję na Ukrainę.

- Nie ma możliwości, by on (Putin - red.) wygrał wojnę na Ukrainie. On już tę wojnę przegrał - powiedział Joe Biden.

Biden zaznaczył, że nie sądzi, by wojna na Ukrainie trwała latami, ponieważ - ocenił - Rosja ze względu na ograniczone zasoby i zdolności nie będzie w stanie podtrzymywać wojny w nieskończoność. Prezydent Stanów Zjednoczonych wyraził pogląd, że w końcu Władimir Putin zdecyduje, że kontynuowanie wojny nie leży w interesie Rosji - "gospodarczym, politycznym czy jakimkolwiek innym".