Władimir Putin o wojnie na Ukrainie: Zachodnie czołgi płoną lepiej niż sowieckie

Pytany o decyzję Francji w sprawie dostarczenia Ukrainie pocisków o zasięgu 250 kilometrów Putin odparł, że amunicja ta potrafi wyrządzać szkody, ale w związku z jej użyciem w strefie działań zbrojnych "nie dzieje się nic krytycznego". Dodał, że podobnie jest jeśli chodzi o czołgi i bojowe wozy piechoty.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraiński generał: Mamy już amunicję kasetową od USA, jeszcze nie użyliśmy Dowódca ukraińskiego zgrupowania "Tawria", walczącego na południu Ukrainy, gen. Ołeksandr Tarnawski poinformował, że amunicja kasetowa z USA, której przekazanie Ukrainie Stany Zjednoczone ogłosiły w ubiegły piątek, dotarła już do ukraińskiej armii.

- Tylko od 4 czerwca zniszczono 311 jednostek (czołgów - red.), z czego znaczna część, jak sądzę, co najmniej jedna trzecia, to pojazdy zachodnie, w tym Leopardy - powiedział Putin. Według niego, ukraińscy żołnierze "często" odmawiają wsiadania do zachodnich czołgów, ponieważ maszyny te są priorytetowym celem dla rosyjskiego wojska.

Władimir Putin ocenił też, że zagraniczne czołgi "palą się tak samo jak wszystkie inne". - Nawet lepiej niż dobrze znane sowieckie T-72 - powiedział.