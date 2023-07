Porozumienie zbożowe: ONZ gotowe na ustępstwo wobec Rosji

Porozumienie zbożowe: Czy UE podłączy rosyjski bank do systemu SWIFT?

Kluczowym żądaniem Rosji, od którego uzależnia ona przedłużenie porozumienia zbożowego, jest ponowne połączenie Rosyjskiego Banku Rolnego (Rosselchozbank) do systemu SWIFT. Bank został odcięty od tego systemu przez UE w czerwcu 2022 roku w związku z sankcjami nałożonymi na Rosję po inwazji na Ukrainę. Rzecznik UE mówił jeszcze w maju, że UE nie planuje ponownego podłączania banków do systemu SWIFT.



Jednakże UE ma rozważać podłączenie do systemu SWIFT jednej ze spółek zależnych Rosselchozbanku, by umożliwić transakcje dotyczące zboża i nawozów - twierdzą trzy źródła znające kulisy rozmów.

KE na razie nie komentuje tych doniesień.

Sekretarz generalny ONZ, Guterres, miał zaproponować Putinowi przedłużenie porozumienia zbożowego na kilka miesięcy, dając czas UE na podłączenie spółki zależnej Rosyjskiego Banku Rolnego do systemu SWIFT - twierdzą dwa źródła, na które powołuje się Reuters.

Porozumienie zbożowe: List sekretarza generalnego ONZ do Władimira Putina

Guterres miał we wtorek wysłać list do Putina proponując ułatwienie eksportu żywności i nawozów przez Rosję przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości dostaw ukraińskiego zboża do Morza Czarnego - powiedział w środę rzecznik ONZ Stephane Dujarric.