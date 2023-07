Zdenerwowania wśród generalicji nie zmniejsza brak informacji o losie dowódcy lotnictwa, gen. Siergieja Surowikina, który zniknął po puczu najemników a podejrzewany był o ich popieranie. – Nie ma go w areszcie Matroskaja Tiszina ani Kremlowskij Central – zapewniał Aleksiej Mielnikow z administracji Moskwy.

Kolejny generał-deputowany, Andriej Kartapołow powiedział dziennikarzom, że Surowikin „wypoczywa i chwilowo jest niedostępny”.

„Od nowego „marszu na Moskwę” tym razem w wykonaniu regularnej armii oddziela nas tylko nowa, duża przegrana na froncie” – przestrzegał Girkin.

„Gdyby ten cały generał-major Popow powiedział: w co wyście wciągnęli rosyjską armia, która powinna bronić swego kraju, a nie napadać na sąsiedni – o, to byłby postępek godny oficera i człowieka. A tak, to zwykła putinowska swołocz z pagonami” – rosyjski niezależny bloger Rustem Adagamow spojrzał na generalskie problemy z innego punktu widzenia.