Wiceprezydent USA: Wojny na Ukrainie nie da się zakończyć w 24 godziny

Pence zakwestionował też słowa Donalda Trumpa, który mówił, że jako prezydent zakończyłby wojnę na Ukrainie w 24 godziny nie czyniąc poważnych ustępstw na rzecz Rosji.



- Jedynym sposobem, by zakończyć wojnę na Ukrainie w 24 godziny, byłoby danie Władimirowi Putinowi czego chce. A to ostatnia rzecz, o którą USA powinny choćby apelować do Ukrainy - stwierdził.



Pence jest obecnie kandydatem do nominacji prezydenckiej w prawyborach organizowanych przez Partię Republikańską. Jako jedyny z potencjalnych kandydatów Partii Republikańskiej na prezydenta odwiedził Ukrainę.



W czerwcu, w Kijowie, Pence spotkał się z Zełenskim i zapewnił go, że "USA i wolny świat będą stały przy nim dopóki zwycięstwo nie zostanie osiągnięte, a potem sprawiedliwość będzie osiągnięta".